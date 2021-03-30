2021/03/30 | 17:56 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 30 مارس 2021 | 05:45 مساءً | عدد القراءات : 26

بالوثيقة..



تحرك نيابي جاد لتحويل امتحانات الجامعات الى الكترونية

تحركت لجنة التعليم النيابية، الثلاثاء، لتحويل امتحانات طلبة الجامعات الى الكترونية.





واظهرت الوثيقة هامش رئيس لجنة التعليم النيابية على كتاب موجه إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة للمطالبة بإصدار قرار الامتحان الإلكتروني لجميع المواد.





وتضمن الهامش على كتاب الطلبة بعبارة "عاجل جدا" الى وزارة التعليم العالي

وتضمنت الوثيقة عن رئيس اللجنة النيابية مقدام الجميلي ان "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية كانت لها قرارت وهناك تخبط في بعض التوصيات حول موضوع الامتحانات لطلبة الجامعات".

وان "هناك طريقين للحل اما الامتحانات الالكترونيا او كورس مكثف حضوري".

وتابعت ان "مع تزايد اصابات كورونا يوم نرفع كتاب رسمي الى وزارة التعليم العالي والى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اما تكون الامتحانات الالكترونيا او كورس مكثف حضوري".

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