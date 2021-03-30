السفينة الجانحة .. صندوق أسود يكشف الأسباب وصدمة اقتصادية | تقرير

2021/03/30 | 18:01 - المصدر: قناة التغيير

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بعد انفراجة جنوح السفينة، جنحت النتائج الاقتصادية الصعبة وعلقت في محيط المخاوف، ما فتح أبواب التحقيقات المصرية والدولية والحصول على بيانات السفينة لكشف الأسباب.

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