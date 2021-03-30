الصحة توضح بشأن ضرورة إجراء فحص كورونا قبل التطعيم باللقاح لمنع حدوث مضاعفات من عدمها

2021/03/30 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد عضو الفريق الإعلامي الطبي الساند لوزارة الصحة علي أبو طحين، اليوم الثلاثاء، أن المتقدمين على جداول أخذ جرعة لقاح فيروس كورونا، لا يحتاجون إلى فحص الـ PCR إلا إذا كانت لديهم أعراض الإصابة بالفيروس. وقال أبو طحين في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أغلب دول العالم لا يتم فيها إجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا للمتقدمين للتطعيم باللقاح، إلا إذا كان هناك شك في إصابة المتقدم بالجائحة أو لديه أعراض يرسل للمختبر لإجراء الفحص".وأضاف أن "هناك مبالغة كبيرة في احتمالية حصول مضاعفات بعد تلقي التطعيم، حتى وإن كان الشخص لديه إصابة بسيطة لأن اللقاح لا يسبب الأذى الذي يصل إلى مرحلة الوفاة بعد التطعيم كما يروج لذلك، بالتالي ليس هناك حاجة لفحص كل المتقدمين".

وأحدثت وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد تلقيه لقاح كورونا في شباط الماضي والإشارة إلى إصابته بالفيروس قبل التطعيم ، أحدثت قلقاً كبيراً في الأوساط العربية دفعت كثيراً للإصرار على إجراء فحص PCR قبل التطعيم باللقاح. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة العراقية أنها سجلت اليوم 37 حالة وفاة بالفيروس، وأجرت 40646 فحصاً جديداً لمشتبه بإصابتهم اثبت حدوث 5995 إصابة جديدة بين صفوفهم.ولفتت الوزارة إلى إن عدد المتعافين من الفيروس بلغ في الساعات الـ 24 الماضية 4915 شحصاً ، فيما ارتفع العدد الكلي لمتلقي اللقاح المضاد لكوورنا إلى 41205 مستفيد بعد إتمام تطعيم 13020 شخصاً يوم أمس.وأعلن العراق في وقت سابق وصول 336 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا ، فيما وصلت الشهر الماضي 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم.

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