والد راموس يُطمئن جماهير ريال مدريد بشأن مستقبل نجله

2021/03/30 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

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قال خوسيه ماريا راموس، والد سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، إن ابنه متحمس للبقاء في النادي الملكي خلال الموسم القادم، وذلك رغم عدم اتفاق الطرفين على تجديد العقد بينهما حتى الآن.

وينتهي عقد سيرجيو راموس مع ريال مدريد بحلول الصيف القادم، وبالتالي فهو قادر على التوقيع لأي نادٍ من الآن بدون التشاور مع ريال مدريد.

وقال والد راموس في تصريح مقتضب لشبكة (جول) الإسبانية،" أتمنى أن يستمر سيرجيو في ريال مدريد، هو غير قلق على مستقبله، هو متحمس للاستمرار في هذه المدينة، ولديه مشاريع عديدة".

ويرغب سيرجيو راموس في البقاء في ريال مدريد، ولكن شريطة تحسين راتبه السنوي، مع تمديد العقد لموسمين وليس لموسم واحد فقط، بينما تنص سياسة النادي على تجديد عقود اللاعبين الذين يفوق عمرهم 30 سنة، لمدة موسم واحد.

يذكر أن سيرجيو راموس مطلوب في عدة أندية، وعلى رأسها باريس سان جيرمان، ولكن المدافع الإسباني لا يزال يدرس جميع الخيارات، فيما تتمثل أولويته في الاستمرار بسانتياجو برنابيو.

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