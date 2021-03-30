2021/03/30 | 18:11 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتناول هذه الحلقة من برنامج ريبورتاج الذي يعرض سلسلة من تقارير مراسلي فرانس24 حول العالم: الأردن: ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية مع اقتراب شهر رمضان، العراق: حجب البطاقات التموينية ينذر بازدياد سوء الأوضاع المعيشية، فيروس كورونا: قلق في تونس إثر ارتفاع حصيلة المصابين وانتشار العدوى، سلطنة عمان: ماذا نعرف عن المذهب الإباضي؟

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