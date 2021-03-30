اللجنة المالية تحدد موعدا متوقعا للتصويت على الموازنة

2021/03/30 | 18:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توقع عضو اللجنة المالية البرلمانية محمد الشبكي، الثلاثاء، عقد جلسة التصويت على الموازنة نهاية الاسبوع الحالي.

وذكر الشبكي في تصريح صحفي تابعه موقع NRT عربية، اليوم (30 اذار 2021)، ان "الحوارات بين القوى السياسية بشأن حسم الخلافات حول مشروع قانون موازنة سنة 2021، جارية ولم تتوقف، لكنها تعقد حاليا خارج مبنى مجلس النواب، بين كل القوى السياسية".

وأضاف، أنه "حتى اللحظة لا يوجد حسم لاي خلاف بشأن موازنة 2021، لكن الحوارات مستمرة لحين التوصل الى اتفاق نهائي".

واوضح، انه "نعتقد ان جلسة التصويت على الموازنة ستكون نهاية الاسبوع الحالي، بعد حسم الخلافات خلال الحوارات الجارية حاليا خارج البرلمان".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، قد اعلن في وقت سابق،

وقال ميرزا، في تصريح صحفي، إن "خلافات جديدة ظهرت بين الكتل النيابية هي التي تسببت في عدم عقد جلسة التصويت على الموازنة"، مبينا أن "بعض الكتل قدمت مطالب جديدة بالاضافة الى تحديد سعر صرف الدولار ولم تتوصل الى اتفاق في ما بينها".

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