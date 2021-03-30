بالصورة.. ولادة 4 توائم في ميسان

2021/03/30 | 18:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت دائرة صحة ميسان، الثلاثاء، ولادة توائم اربعة جميعهم بصحة جيدة، في مستشفى ميسان للطفل والولادة.

وأوضح مدير إعلام الدائرة في بيان اليوم، (30 آذار 2021)، إن "التوأم اثنين ذكور واثنين اناث، وولدوا بعملية قيصرية تحت إشراف فريق طبي، وهم بصحة جيدة، وتم وضعهم تحت المراقبة في ردهة الخدج".

وأضاف ان "الكادر الطبي المشارك اكد نجاح العملية وان الأم بصحة جيدة وهي من الحالات النوعية التي يشهدها المستشفى".

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