2021/03/30 | 18:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية، روس بوتريب نادزور، اليوم الثلاثاء، حصولها على ترخيص يجيز للشركات الروسية تصدير الأبقار الصغيرة والأسماك المجمدة الى العراق.وذكرت الهيئة في بيان نشر على موقعها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يمنح روسيا ترخيصاً لتوريد الأسماك المجمدة والأبقار المركز الخبري الوطني.

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