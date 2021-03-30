اقليم كوردستان يسجل 860 اصابة جديدة بكورونا

2021/03/30 | 18:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء، عن تسجيل 860 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم "398"، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



الفحوصات: " 7144 فحوصات جديدة"

• (2348) اربيل

• (1383) السليمانية

• (2808) دهوك

• (29) حلبجة

• (576) كرميان

• (0) رابرين

2.



الاصابات: (860 اصابة جديدة)

• (230) اربيل

• (335) السليمانية

• (403) دهوك

• (5) حلبجة

• (28) كرميان

• (0) رابرين

3.



الشفاء: (399 حالات شفاء)

• (91) اربيل

• (78) السليمانية

• (210) دهوك

• (2) حلبجة

• (15) كرميان

• (3) رابرين

4.



الوفيات: (7 حالات وفاة)

• (5) اربيل

• (1) السليمانية

• (1) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا، والاتصال بالخط الساخن " 122" لاية حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

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