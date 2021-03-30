البيتكوين ترتفع أعلى مستوى 59 ألف دولار

2021/03/30 | 18:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 1.5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتصعد أعلى مستوى 59 ألف دولار.

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