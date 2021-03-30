الحملة على داعش في مخيم الهول.. قسد توقف 53 مشتبها به

2021/03/30 | 18:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الثلاثاء، توقيف 53 شخصا في إطار حملة أمنية غير مسبوقة بدأت، الأحد، ضد "عناصر تنظيم داعش والمتعاونين معهم داخل مخيم الهول" الذي شهد مؤخرا حوادث أمنية واغتيالات في شمال شرق سوريا.

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