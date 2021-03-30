الموقف الوبائي اليومي في إقليم كردستان: عدّاد الإصابات يواصل الارتفاع

2021/03/30 | 18:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، عن تسجيل 860 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 399 حالة شفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وجاء في بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 آذار 2021)، أنها "اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، 7144 فحصا جديدا"، مؤكدة "تسجيل 860 اصابة جديدة توزعت كالاتي:

230 مصابا في اربيل

194 في السليمانیة

403 في دهوك

5 في حلبجة

28 في گرمیان".

وأضاف البيان أن "399 مصابا تماثلوا للشفاء موزعون بالشكل الاتي:

91 في اربيل

78 في السلمانیة

210 في دهوك

2 في حلبجة

15 في گرمیان

3 في رابرین".

ولفت بيان الوزارة الى "وفاة 7 مصابين في كل من:

5 اربيل

1 في السليمانیة

1 في دهوك".

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