محافظ النجف يعلن القبض على عصابة متهمة بـ 43 جريمة سرقة وبحوزتها أسلحة نارية

2021/03/30 | 18:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

محافظ النجف يعلن القاء القبض على عصابة ارتكبت ٤٣ جريمة لسرقة وبحوزتهم أسلحة نارية

أعلن محافظ النجف الاشرف السيد لؤي الياسري ان قسم مكافحة الاجرام في قيادة شرطة المحافظة وفي عملية نوعية مميزة بالقاء القبض على عصابة للسرقة قامت بارتكابه عشرات السرقات في بعض احياء ومناطق المحافظة .حيث اكدت الاجهزة المختصة بالتحقيق اعتراف السراق خلال التحقيق بقيامهم ب ٤٣ جريمة سرقة "

وثمن السيد المحافظ الجهود الكبيرة لقيادة شرطة المحافظة وقائد شرطة المحافظة الواء فائق الفتلاوي وكذلك جميع الضباط والمنتسبين فضلا عن الشجعان في قسم المكافحة بقيادة العميد ادهم وباقي شعب المكافحة في المركز والاقضية والنواحي.



مؤكدا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية القضائية تجاه المتهمين وفق القانون والنظام .

المكتب الاعلامي لمحافظ النجف الاشرف

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