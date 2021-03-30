استهداف رتل يحمل عجلات مهداة إلى القوات الأمنية في الناصرية وبابل

2021/03/30 | 18:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهدف انفجار جديد بسلسلة عبوات ناسفة رتلا تابعا للتحالف الدولي جنوبي العراق ينقل عجلات رباعية الدفع، مهداة من التحالف الدولي لبناء قدرات قوات الأمن.

وذكر بيان لخلية الاعلام الأمني إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون إنفجرت على الرتل عند مروره في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار مما أدى إلى احتراق إحدى العجلات، دون تسجيل خسائر بشرية.



وأضافت الخلية ان عبوة أخرى انفجرت على الرتل ذاته لدى مروره في محافظة بابل مما ادى إلى أضرار بإحدى العجلات والحمولة.

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