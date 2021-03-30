2021/03/30 | 18:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشفت كتلة دولة القانون، في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن وجود فقرات وصفتها بالسائبة، قالت إنه يراد تمريرها “عنوة” في جلسة التصويت على الموازنة.وقال عضو ائتلاف دولة القانون، عطوان العطواني، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دولة القانون تكشف عن فقرات “سائبة”: يُراد تمريرها عنوة المركز الخبري الوطني.

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