تفجيران يستهدفان رتلاً للتحالف الدولي جنوبي العراق

وفي وقت سابق، قالت الشرطة العراقية إنّ هجومين تعرضت لهما قوافل تنقل معدات لصالح التحالف الدولي بواسطة تفجيرين وقعا، أمس الاثنين، تسبب أحدهما باحتراق شاحنة معدات دون خسائر بشرية. وأوضحت أن اعتداءين بواسطة عبوات ناسفة استهدفا رتلين مدنيين يحملان معدات غير عسكرية لصالح التحالف، الأول في محافظة بابل، والثاني في محافظة الديوانية جنوبي البلاد، وتسبب التفجير الثاني باحتراق شاحنة محملة بالبضائع، دون أي خسائر بشرية. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، لوقف عمليات الاستهداف التي تطاول أرتال التحالف الدولي، إلا أنّ عمليات الاستهداف لا تزال مستمرة، وسبق أن تبنت جماعات مسلّحة، غير معروفة، الهجمات التي تستهدف أرتال التحالف، إلا أن واشنطن تتهم مليشيات مدعومة من إيران بالوقوف وراءها، وفي مقدمتها مليشيات "كتائب حزب الله" العراقية.
ويمارس نواب وسياسيون مقربون من الفصائل العراقية المسلحة ضغوطاً على الحكومة العراقية لدفعها باتجاه الإسراع في إخراج القوات الأجنبية خصوصاً الأميركية من البلاد. وانتقدت عضو البرلمان عن تحالف "الفتح" (الجناح السياسي للحشد الشعبي)، سناء الموسوي، ما وصفته بـ"صمت الحكومة العراقية إزاء استمرار التدخل الأميركي المستفز تجاه العراق"، مشيرة في تصريح صحافي إلى أن "الانتهاكات الأميركية تجاه العراق لن تتوقف عند التدخل، بل وصل بها الحال إلى التدخل بكل صغيرة وكبيرة". واعتبرت أن "الولايات المتحدة الأميركية تستغل ضعف الحكومة من أجل تحقيق أهدافها العدوانية في العراق"، على حد قولها.
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