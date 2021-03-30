2021/03/30 | 18:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، أمراً بشأن العام الدراسي الجاري.وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن “‏الجامعات والكليات الأهلية تواصل اداء متطلبات العام الدراسي حضورياً وإلكترونياً”.وفي الثامن والعشرين من الشهري الجاري، انطلقت الامتحانات النهائية الحضورية في الجامعات العراقي، حيث اكدت التعليم ضرورة استكمال متطلبات العملية التعليمية والامتحانات النهائية بما يُؤمن مقومات الرصانة العلمية، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن امراً بشأن العام الدراسي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تعلن امراً بشأن العام الدراسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).