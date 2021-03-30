2021/03/30 | 18:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية صحة جمجمال، يوم الثلاثاء، عن احصائية فحوصات خاص بكورونا خلال اسبوعين في المدينة.

وقال الدكتور فرهاد محمد مصطفى مدير صحة جمجمال في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان المدينة اجرت خلال الاسبوعين المنصرمين 112 فحصا خاصا بكورونا.

واضاف، ان 20 فحصا من مجموع الافحوصات كانت نتائجها موجبة، مبينا ان بفية الفحوصات والبالغة 92 فحصا كانت نتائجها سلبية، مؤكدا انه لا يوجد في الوقت الحالي اي مصابا بكورونا تحت العناية المركزة في مراكز ومستشفيات جمجمال.

واشار مصطفى الى، ان مركز ئاسودة الصحي الخاص بمصابي كورونا في جمجمال، سجل خلال الاسبوعين المنصرمين 4 حالات تعافي من الاصابة بكوفيد-19.

وكانت وزارة الصحة في اقليم كوردستان قد اعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تسجيل 860 اصابة جديدة بكورونا، مشيرة الى ان حالات التعافي بلغت 399 حالة، فيما سجلت 7 حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمجمال تعلن احصائية خاصة بكورونا خلال اسبوعين) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جمجمال تعلن احصائية خاصة بكورونا خلال اسبوعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).