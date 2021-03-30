هشام محمد: معسكر أوزبكستان كان مثمرا

2021/03/30 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاد منتخب العراق من العاصمة الأوزبكية إلى بغداد، اليوم الثلاثاء، على متن طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية العراقية.

وقال هشام محمد، المنسق الإعلامي لمنتخب العراق، في تصريحات خاصة لـ”كووورة”: “الفريق عاد إلى العاصمة بغداد”.

وزاد: “المنتخب أكمل معسكره التدريبي بخوض مباراة ودية مع المنتخب الأوزبكي انتهت بفوز العراق (1-0) سجله شيركو كريم”.

وبين هشام محمد أن المعسكر كان مثمرا للمنتخب ووقف المدرب السلوفيني كاتانيتش على مستويات اللاعبين.

وأردف: “ساهمت التدريبات اليومية في المعسكر لرفع جاهزية اللاعبين للمباراة الودية لا سيما بالتحاق عدد من اللاعبين الجدد”.

يشار إلى أن المنتخب العراقي يتصدر لائحة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة.

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