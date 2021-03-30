فلسطين للتحرير وليست للتقسيم - الطاهر المعز

2021/03/30 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز يوم الأرض 30 آذار/مارس 1976 – 2021 تحل الذكرى السنوية ليوم الأرض، هذا العام ( 2021 ) بالتزامن مع موجة "تطبيع" وانبطاح جماعي لصهاينة العرب، من الخليج إلى المُحيط، ومع الذّكرى السادسة لتكثيف العدوان السعودي-الإماراتي على شعب اليمن (26 آذار/مارس 2015 – 2021 )، بعد أيام قليلة من انتخابات نواب الكيان الصهيوني، بمشاركة بعض القوى السياسية "العربية"، ومنها "الإخوان المسلمون" الذين يدعمون الإحتلال ......





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