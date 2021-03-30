ثقة المستهلكين الأمريكيين ترتفع لأعلى مستوى منذ بداية الوباء

2021/03/30 | 18:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الجاري، لتسجل أعلى مستوى في عام، مع التفاؤل بشأن التطعيم السريع ضد

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