2021/03/30 | 18:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: وقعت شركة كونتكت للتمويل، إحدى شركات مجموعة كونتكت المالية القابضة (SRWA)، بروتوكول تعاون مع شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية (FWRY)، بهدف تنويع خيارات الدفع الرقمية المتاحة في مصر، وتسهيل اعتماد المواطنين على …

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