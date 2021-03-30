2021/03/30 | 18:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الثلاثاء، بإجراء تحقيق أعمق حول فرضية تسرب الفيروس المسبب لجائحة كوفيد-19 من مختبر في الصين، منتقدا تقييد حصول الخبراء الدوليين على البيانات الأصلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرضية تسرب فيروس كورونا.. منظمة الصحة تطالب بتحقيق "أعمق" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرضية تسرب فيروس كورونا.. منظمة الصحة تطالب بتحقيق "أعمق" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).