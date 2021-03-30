مفوضية الانتخابات ترفع الغرامات عن فاقدي البطاقات الانتخابية

2021/03/30 | 18:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، استمرار عملية تحديث البيانات البايومترية للناخبين، مشيرة إلى رفع الغرامات المالية عن فاقدي البطاقات الانتخابية.

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آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعها "ناس"، (30 آذار 2021)، إن "عملية التحديث والتسجيل مستمرة وعلى جميع المواطنين زيارة اقرب مركز تسجيل لتحديث بياناتهم البايومترية"، لافتة الى أن "عملية التحديث ليست للمسجلين بايومتريا وإنما للذين لديهم حالة وفاة أو مواليد جديدة".

وأوضحت الغلاي أن "من لديه بطاقة تالفة أو مفقودة لا يحتاج الى غرامة فالمفوضية أعفت الغرامة ولا يحتاج الى المراجعة وكتابة تعهد".

وأشارت إلى أن "جميع أسماء الناخبين متوفرة في مراكز التسجيل من ضمنها المواليد الجديدة، ولكن على جميع المواطنين مراجعة المراكز لأخذ بياناتهم الحيوية"، مبينة أنه "لا يوجد هناك من لا يتوفر اسمه في سجلات الناخبين، حيث إن البيانات تعتمد على البطاقة التموينية وحتى من رفعت عنه البطاقة يبقى اسمه موجودا لدى المفوضية".

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