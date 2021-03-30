اعتقال عصابة سرقة بحوزتهم أسلحة نارية في النجف

2021/03/30 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على عصابة ارتكبت ٤٣ جريمة سرقة، وبحوزتهم أسلحة نارية، في المحافظة.

وقال الياسري في بيان صحفي، إن “قسم مكافحة الاجرام في قيادة شرطة المحافظة وفي عملية نوعية مميزة قام بالقاء القبض على عصابة للسرقة قامت بارتكاب عشرات السرقات في بعض احياء ومناطق المحافظة”.

وأضاف، أن “السارق اعترف خلال التحقيق بقيامهم ب ٤٣ جريمة سرقة”.

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