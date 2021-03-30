مصدر: اجتماع مساء اليوم في منزل العامري لحسم الخلافات بشان الموازنة

2021/03/30 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف مصدر برلماني، الثلاثاء، عن اجتماع سيعقد مساء اليوم بين القوى السياسية الشيعية بغية حلحلة المشكلات العالقة حول موضوع الموازنة.

وقال المصدر في حديث صحفي، إن “اجتماعاً سيعقد مساء اليوم بين القوى السياسية الشيعية بغية حلحلة المشكلات العالقة في موضوع الموازنة”.

ورجح، عقد الاجتماع “في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري”، مبيناً أنه “حال تم التوصل الى اتفاق على النقاط الخلافية فسيتم عقد جلسة التصويت على الموازنة يوم غد الاربعاء”.

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