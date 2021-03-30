أزمة الجائحة وحصيلة حملات التطعيم في العراق.. نحو 6 آلاف إصابة جديدة

2021/03/30 | 18:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الثلاثاء، إلى أكثر من 832 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق نحو 6 آلاف إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 30 آذار/شباط، وتضمن تسجيل نحو 6 آلاف إصابة، و37 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل نحو 5 آلاف حالة تماثل، مع انخفاض المؤشر إلى 89.5%.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 74 ألف شخص، 477 منهم تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى أكثر من 14 ألفًا و286 شخصًا.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، اليوم، أكثر من 13 ألف شخص.

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