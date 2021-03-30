الرياضة النيابية: العراق قادر على استضافة خليجي 25 في البصرة

2021/03/30 | 18:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمارأكدت لجنة الشباب والرياضة النيابية، اليوم الثلاثاء، قدرة العراق على استضافة خليجي 25 في محافظة البصرة.وقال رئيس اللجنة عباس عليوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أهمية هذه البطولة تكمن في أنها تجمع الاشقاء الخليجيين"، مؤكدا "قدرة الحكومة العراقية والحكومة المحلية في محافظة البصرة على إقامة هذا المحفل الرياضي".وأضاف، أن "لجنة الشباب والرياضة النيابية ستكون عاملا مساعدا في استضافة خليجي 25 في محافظة البصرة، وأن الجمهور العراقي يستحق احتضان هذا النشاط الرياضي"، لافتا الى "أهمية أن تدعم الاتحادات الرياضية الخليجية هذا النشاط المهم واقامته في العراق".وأعرب عليوي عن شكره "لموقف الاشقاء في قطر لعدم رغبتهم باستضافة خليجي 25 كبديل للعراق، ما يمثل دعما وقوة للاتحادات الخليجية في الموافقة على استضافة العراق للبطولة".ودعا عليوي "الاعلام الرياضي والنجوم الرياضيين الى التكاتف من اجل تعزيز دور العراق باستضافة بطولة خليجي 25 التي تمتاز بنكهة خاصة لدول المنطقة وللعراق"، متمنيا أن "تمضي الأمور على اكمل وجه بهذأ الشأن".وأشار الى أن "لجنة الشباب والرياضة النيابية ستتواصل مع دول الخليج بهدف استضافة البطولة في العراق".وكان الاتحاد القطري لكرة القدم، قد اعتذر أمس الاثنين، عن استضافة خليجي 25.وجاء في نص رسالة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم حمد بن خليفة ال ثاني المقدمة إلى الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، التي تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع) مايلي: "يسرني أن أتقدم إلى سيادتكم بأطيب التحيات، بالإشارة الى الموضوع أعلاه ووفقا للمادة رقم (2- أ) من لائحة مسابقات البطولة والتي تتضمن توجيه الدعوات إلى الاتحادات الوطنية للمشاركة في بطولة خليجي 25 قبل سنة ميلادية من إقامتها، وحيث إن هذه الدعوة لم يتم تسلمها حتى تاريخه وذلك لعدم تحديد البلد المستضيف حتى هذه اللحظة، ودعما منا لإتاحة الفرصة الكاملة للاتحاد العراقي لكرة القدم باستضافة البطولة لما تمثله من أهمية حيوية للشعب العراقي الشقيق وللجماهير الكروية العراقية التي تتطلع بشغف لاستضافة هذه البطولة الغالية في العراق، وبناء على ما ذكر أعلاه قرر الاتحاد القطري لكرة القدم الاعتذار عن استضافة بطولة خليجي 25 كدولة بديلة".

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