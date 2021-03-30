2021/03/30 | 18:59 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 30 مارس 2021 | 06:38 مساءً | عدد القراءات : 28

مفوضية الانتخابات تعفي فاقدي البطاقات الانتخابية من الغرامة

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، استمرار عملية تحديث البيانات البايومترية للناخبين، فيما أشارت إلى رفع الغرامات المالية عن فاقدي البطاقات الانتخابية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح للوكالة الرسمية ، إن "عملية التحديث والتسجيل مستمرة وعلى جميع المواطنين زيارة اقرب مركز تسجيل لتحديث بياناتهم البايومترية"، لافتة الى أن "عملية التحديث ليست للمسجلين بايومتريا وإنما للذين لديهم حالة وفاة أو مواليد جديدة".

وأوضحت الغلاي أن "من لديه بطاقة تالفة أو مفقودة لا يحتاج الى غرامة وإنما المفوضية أعفت الغرامة ولا يحتاج الى المراجعة وكتابة تعهد".

وأشارت إلى أن "جميع أسماء الناخبين متوفرة في مراكز التسجيل من ضمنها المواليد الجديدة ولكن على جميع المواطنين مراجعة المراكز لأخذ بياناتهم الحيوية"، مبينة أنه "لا يوجد هناك من لا يتوفر اسمه في سجلات الناخبين، حيث إن البيانات تعتمد على البطاقة التموينية وحتى من رفعت عنه البطاقة يبقى اسمه موجودا لدى المفوضية".

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