نائب في برلمان كردستان يتوقع تمرير حصة الإقليم في الموازنة: إلتزمنا بجميع الشروط

2021/03/30 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان بهجت علي، اليوم الثلاثاء، تصويت مجلس النواب العراقي على حصة الاقليم من موازنة 2021، لإنه إلتزم بجميع الشروط حسب قوله.

وقال علي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "بخصوص رواتب الموظفين في كردستان فأنه يتم توزيعها بشكل منتظم منذ بداية العام الحالي ولم تشهد تأخيراً، وأما قضية الاستقطاعات فهي تعود لقلة السيولة المالية المتوفرة".وأضاف أنه "في حال توفرت السيولة المالية الكافية بعد إتفاق الموازنة، فأنه سيتم توزيع رواتب الموظفين كاملة دون استقطاع وتأخير، ونحن نعتقد بأن الكتل السياسية ستصوت على حصة الإقليم لآن حكومة كردستان إلتزمت بشكل كامل بكل الشروط التي طرحتها اللجنة المالية".

وفي وقت سابق من اليوم، حدد عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، أبرز الخلافات التي رافقت ليلة التصويت على قانون الموازنة يوم الأحد الماضي.

وقال ميرزا، في تصريح صحفي، إن "مصير مشروع قانون الموازنة أصبح مجهولاً بسبب الخلافات الجديدة التي ظهرت بين الكتل النيابية"، مشيراً إلى أن "حصة اقليم كردستان لاعلاقة لها بتأجيل الجلسة".

وأضاف، أن "خلافات جديدة ظهرت بين الكتل النيابية هي التي تسببت في عدم عقد جلسة التصويت على الموازنة"، مبيناً أن "بعض الكتل قدمت مطالب جديدة بالاضافة الى تحديد سعر صرف الدولار ولم تتوصل الى اتفاق في ما بينها".

ولفت عضو المالية النيابية، أنه "لا يوجد أي موعد جديد للتصويت على الموازنة، والاجتماعات انتهت من دون تحديد أي موعد للجلسة المقبلة".

وكان مجلس النواب قد أخفق أول أمس الأحد، بعقد الجلسة الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة، بسبب الخلافات وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الكتل السياسية بشأن تمريرها.

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