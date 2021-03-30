الصحة العالمية تخاطب العراقيين: لقاحات كورونا المتوفرة آمنة وفعالة

2021/03/30 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق أحمد الزويتي، اليوم الثلاثاء، إن لقاحات كورونا المتوفرة في العراق آمنة وفعالة.

وذكر الزويتي في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، أن "اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتي حصل عليها العراق آمنة وفعالة، وندعو مواطني العراق للإقبال على اللقاحات لإنها الخيار الأفضل لتقليل خطر كورونا وتراجع عدد الإصابات الحالي".

وأضاف، أن "التدابير الاحترازية ليست مجدية 100% والحل بالتحصين عبر اللقاح".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة العراقية أنها سجلت اليوم 37 حالة وفاة بالفيروس، وأجرت 40646 فحصاً جديداً لمشتبه بإصابتهم اثبت حدوث 5995 إصابة جديدة بين صفوفهم.ولفتت الوزارة إلى إن عدد المتعافين من الفيروس بلغ في الساعات الـ 24 الماضية 4915 شحصاً ، فيما ارتفع العدد الكلي لمتلقي اللقاح المضاد لكوورنا إلى 41205 مستفيد بعد إتمام تطعيم 13020 شخصاً يوم أمس.وأعلن العراق في وقت سابق وصول 336 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا ، فيما وصلت الشهر الماضي 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم.

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