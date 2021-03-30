2021/03/30 | 19:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن "أمان" لقاحات كورونا بالعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/30 | 19:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن "أمان" لقاحات كورونا بالعراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن "أمان" لقاحات كورونا بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).