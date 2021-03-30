خليجي 25.. مفصل نهائي لفوز البصرة بالمهمة

2021/03/30 | 19:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الثلاثاء، جاهزية الدوائر المعنية لاستقبال وفد لجنة الاتحاد الخليجي الخاصة بدراسة ملفات استضافة بطولة خليجي 25.

وقال قسم الإعلام والإتصال الحكومي في بيان اليوم، (30 آذار 2021)، ان "درجال أكد إكتمال تنسيق الجهود لاستقبال وفد لجنة الاتحاد الخليجي الخاصة بدراسة ملفات إستضافة بطولة خليجي 25".

وأضاف، أن "محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني سيكون في استقبال الوفد، الاحد، الرابع من شهر نيسان المقبل، إذ سيطلع على استعداد العراق إدارياً وفنيا لإستضافة الحدث الخليجي الكبير، فضلا عن البنى التحتية لمحافظة البصرة".

وأوضح، ان "الوفد سيتفقد ملاعب ومنشات البصرة لأجل رفع التقرير الرئيسي للجنة المنظمة وسيكون المفصل النهائي لفوز البصرة الحبيبة بهذه المهمة التي تنتظرها جماهيرنا الكروية بشغف".

وأشار الوزير درجال إلى ان "الدوائر المعنية في الوزارة ستكون حاضرة بالتنسيق مع الحكومة المحلية لمحافظة البصرة للتهيئة لبرنامج الوفد والوقوف على جميع الاحتياجات التي يجب توافرها ليكون ملف الاستضافة على اتم جاهزية".

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