المكتب السياسي للـ ا.و.ك يعزي برحيل المناضل شيخ رؤوف طالباني

2021/03/30 | 19:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني برقية تعزية برحيل الشخصية الاجتماعية والمناضل الوطني شيخ رؤوف شيخ رشيد طالباني الى عائلة المناضل الراحل.

وجاء في برقية التعزية:

بمزيد من الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة الشخصية الاجتماعية والمناضل الوطني شيخ رؤوف شيخ رشيد طالباني، شقيق الشهيد سيروان طالباني والشهداء ايوب وعمر وخالد وغريب وعم الرفيق بولا طالباني وخال الرفيق جلال شيخ ناجي عضوي المجلس القيادي.

نتوجه بعزائنا الى ذوي وعائلة المناضل التي قدمت تضحيات كبيرة في الثورة الجديدة في صفوف الاتحاد الوطني من اجل حرية شعبنا وكانت انموذجا في تقديم الشهداء.

ندعو من المولى ان يكون ذلك خاتمة احزانكم ولكم الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون...

PUKmedia

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