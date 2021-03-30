واشنطن وبغداد تعقدان مؤتمرا لمناقشة قضايا الأمن ومكافحة الارهاب

2021/03/30 | 19:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تعقد الولايات المتحدة الامريكية والعراق مؤتمرا افتراضيا لمناقشة عدد من القضايا المهمة.

وقالت السفارة الامريكية في بغداد خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، يوم الثلاثاء، ان الولايات المتحدة وجمهورية العراق ستعقدان مناقشات حول الحوار الاستراتيجي من خلال مؤتمر أفتراضي عبر الأنترنت في السابع من نيسان وفقا لإتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 بين كلا بلدينا.

واضافت، انه ستغطي المناقشات عدة قضايا كالأمن ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد والطاقة، والقضايا السياسية، والتعاون التربوي والثقافي.

PUKmedia عن اعلام السفارة الامريكية في بغداد

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