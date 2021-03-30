البنك المركزي العراقي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار

2021/03/30 | 19:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم البنك المركزي العراقي الجدل، الثلاثا، حول سعر صرف الدينار مقابل الدولار، والمطالبة بتخفيضه، معلنا أن "لا عودة للسعر السابق، ولن يتم تخفيض السعر لأي حال من الأحوال"، مؤكدا أن لا نية لرفع السعر عن 145 ألفا لكل 100 دولار.

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