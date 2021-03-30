الصحة تعلن المصادقة على مقررات اللجنة المركزية لمنح المخصصات في الوزارة

2021/03/30 | 19:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن وزير الصحة، حسن التميمي، الاثنين، المصادقة على مقررات اللجنة المركزية لمنح المخصصات في الوزارة.وقال التميمي في بيان انه “شمول جميع العناوين الوظيفية من ذوي المهن الصحية الساندة المشمولة بأحكام التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (١) لسنة ٢٠٢٠ بمخصصات الخطورة المهنية الممنوحة بموجب القانون والممنوحة بموجب قرار مجلس الوزراء […]

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