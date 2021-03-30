التعليم النيابية تخاطب الوزارة لجعل الامتحانات ’إلكترونية’ في الجامعات (وثيقة)

2021/03/30 | 19:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

طالبت لجنة التعليم العالي النيابية، الثلاثاء، بجعل الامتحانات للدراسات الأولية في الجامعات العراقية إلكترونية بدلا من الامتحانات الحضورية.

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وبحسب وثيقة، حصل عليها "ناس"، (30 آذار 2021)، جاء فيها "بسبب طبيعة هذه الدراسة وزيادة نسبة الإصابات والوفيات بفايروس كورونا لذا تطلب (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية) جعل الامتحانات للدراسات الأولية في الجامعات العراقية (الكترونيا بدلا من الحضوري) ولجميع المواد والمراحل دون استثناء لتلافي حصول الإرباك بسبب الاختلاف بين طريقة التدريس والامتحان وحفاظا على سلامة الطلاب".

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