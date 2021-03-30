صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  837 المسجلة اليوم بكورونا

2021/03/30 | 19:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 837 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 562 حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 837 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

562حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع البلديات الثاني 129 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدان 63 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 15 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الأول 82حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 32 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 15 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 43 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 64 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 119 حالة من خلال الرصد الوبائي

275 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

115 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الحميدية / / 14 / معمل الغاز / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / ق51 / / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 544 / و 54 /55 /37 / 35 /59 /32 / 514/ 555/ 518 / الاورفلي / الحبيبية / جميلة / ق51 / / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 544 / 553 / 538 / 542 / 565 / 513 / 552 /547 / 555 / 519 / 520 / 521 / 546 /

4 حالات في شارع فلسطين محلة / 505/ 508/ المستنصرية / 502 /

24 حالة في الشعب محلة / سبع قصور / قرب النادي العربي /الجمعيات / 337 /حي اور / حي البساتين / 333/ 341 /321 / 324 .

11 حالة في منطقة الزعفرانية توزعت على المحلات / 769 /979/ 952/ حي السكك / / 62 9 / 954 / 955 / 979 /

9 حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدة

حالة في المدائن/ العروبة / العريفية / الكرغولية / جسر ديالى / الجعارة / مشروع الوحدة 6

6 حالات في الحسينية محلة الزهور / 222 / الراشدية / الاسكلات / كميرة / الانصار / 225

حالة في منطقة الكرادة محلة / 910 / 906 3

11حالات في منطقة بغداد جديدة محلة /السوق / شارع المسبح / 725 / 719 / 703 .

حالة في منطقة الامين محلة / / 738 / 731 / المعلمين / الثانية / الامين الاولى / نواب ضباط 14

3حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 756 / 730 .

4 حالات في منطقة الغدير محلة 704 / 706 .

3حالات في منطقة العبيدي محلة / 714/ السوق / الشهداء /

6 حالات في منطقة زيونة محلة / 714 / تقاطع ميسلون

حالات في منطقة المعامل / 777 / الزراعي 4

3حلات في منطقة الوزيرية محلة 301

حالات في منطقة معسكر الرشيد 3.

4 حالة في منطقة حي القاهرة

21 حالة في الاعظمية محلة / مقابل مستشفى النعمان / مرسة النعمان / الكوخ / السفينة / شارع الضباط / 332 / 314 / مستشفى النعمان / 312/ 310 / جامع براثا / 315 / 304 / 308 / 314

25 حالة في البلديات محلة حي التراث / 737/ 732 / 742 / 730 / 738 / الزراعي / شارع المرور / 757 / 748 / المعسكر /

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 105942 توفي منهم 1539 للاسف فيما اكتسب الشفاء 94278 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 10027 “

ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

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