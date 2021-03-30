بالصور: سلة الشرطة تهزم التضامن

2021/03/30 | 19:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاد فريق الشرطة لكرة السلة من مدينة النجف بفوز مستحق على التضامن، بنتيجة (83-71)، في قاعة التضامن لحساب الجولة الثانية من المرحلة الثانية.

وفرض فريق الشرطة سيطرته منذ بداية المباراة، وتمكن من حسم الربع الأول لمصلحته بنتيجة (26–20).

وواصل الشرطة أفضليته لينهي الربع الثاني بنتيجة (18–14)، ليحسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة (44-34).

وتأثر فريق التضامن بغياب مدربه عن المنطقة الفنية، بسبب قرار حرمانه من مرافقة الفريق لخمس مباريات.

وفي الربع الثالث حافظ الشرطة على تقدم بنتيجة (21–19)، وانتهى الربع الأخير بالتعادل بنتيجة (18–18).

ثم كسب الشرطة المباراة بنتيجة (83–71)، ليعوض خسارته في المباراة الماضية أمام نفط البصرة.

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