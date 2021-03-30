2021/03/30 | 19:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الثلاثاء، أن المنظمة لا تزال تدرس جميع روايات ظهور فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن مصدره لم يتم الكشف عنه حتى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية تعلق على تقرير وفدها إلى الصين: مصدر كورونا لم يُكشف! المركز الخبري الوطني.

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