2021/03/30 | 19:34 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يوصي بالشروع بتنفيذ الاتفاقية الصينية كونها ستستغرق وقتاً طويلاً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/30 | 19:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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