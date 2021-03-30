2021/03/30 | 19:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | ناظم: ندعو إلى تشجيع المواطنين لأخذ اللقاح المضاد لكورونا

ناظم: لدينا إصابات متصاعدة ولقاحات متزايدة ونحتاج لبث الوعي لأخذ اللقاحات

ناظم: الحكومة ماضية في تأسيس مستقبل جديد للعراق يكون خلاله نقطة التقاء

ناظم: الكاظمي يوصي بالشروع بتنفيذ الاتفاقية الصينية على أرض الواقع

ناظم: وزارة التجارة ستباشر بتوزيع الحصة التموينية قريبا

ناظم: الحكومة مقبلة على الانفتاح في سياستها على البلدان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | ناظم: ندعو إلى تشجيع المواطنين لأخذ اللقاح المضاد لكورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | ناظم: ندعو إلى تشجيع المواطنين لأخذ اللقاح المضاد لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).