2021/03/30 | 19:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر قصيدة لي وهي اهداء قلبي لبائعة النرجس فأرجو ممن يعرفها ان يوصلها قصيدتي للتاريخ!!

الإهداء..إلى طفلة كوردية تبيع النرجس وهي أجمل من النرجس

من غيث أرضٍ بعيدة

أشواق، وروح طفلةٍ كوردية

ترسم السنابل، أغنية نرجس

إجلالاً لسحابات تمطر

تغزل قصائدًا، بلون الأرض والوطن!

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موناليزا الكورد

عيناها حلم، تحترق في تخوم

العشق

مَن يجتلب لها النجوم أنشودة

فتنير شرفة الفقراء؟

باقة نرجس من جبال الكورد

من وديان تطارد القبح والظلام

يعزف العازف لحن النرجس والسلام!

موناليزا الكورد ..بائعة النرجس

ملامحها..حيرة، وعقارب زمن لا ينام

زمان وحكاية، سيّاف يبتر الرؤوس بسعر باخس

زمان مترهل، يحتسي الفراغ من كف عفريت

ويبقى الوطن قدح خمرة!

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موناليزا الكورد..طفلة النرجس

حدائق نور، وعبق جبليين طاعنان في القِدَم

جذور وجبال، نكهتها بلون بطولات الفقراء!

من سيأتي..؟

ينثر البخور، ويوقظ نشوة الأحلام

جبال الكورد

سحابات مطر، وخيالات الشعراء

هدية تراقص راحتي الموناليزا!

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طفلة النرجس

عرش الجبل، وعطر الجروح

تراتيل كبرياء تترنح في مروج كوردستان

ابتسامتها..



قوس قزح، وأشُجر جوز

أصالة حكايات ليالي الشتاء !

شموخها..نداء القلوب، ونار الدموع

أنشودة وطن، تكالب عليه الانتهازيون!

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طفلة النرجس..



موناليزا كوردستان

ضحكتها..نصر في زمن الحِداد

وأمواج متعطشة للعشق والأمان

تزيّن بنرجسها، يوميات عابسة، وهزائم روح

وزمن الطيور المهاجرة..

ورقصة الوجع في مشاجب اللصوص

الوطن يبكي وجعا لموناليزا الكورد!

PUKmedia بدل رفو

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