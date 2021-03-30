2021/03/30 | 19:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تمر به تركيا بأزمات اقتصادية توصف بـ"القاسية" تخرج تصريحات لمسؤولين أتراك تؤكد قرب البدء بإنشاء قناة إسطنبول الجديدة، وهو المشروع الذي يؤكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عزمه على تحقيقه، بعد الإعلان في عام 2011، في حين تصف المعارضة المشروع بـ"الكارثي".

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