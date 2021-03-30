2021/03/30 | 19:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يوصي وزراء حكومته بتنفيذ "الاتفاقية الغامضة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/30 | 19:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوصي وزراء حكومته بتنفيذ "الاتفاقية الغامضة") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوصي وزراء حكومته بتنفيذ "الاتفاقية الغامضة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).