توجيهات حكومية بشأن ملف البطاقة التموينية قبل حلول رمضان

2021/03/30 | 19:52 - المصدر: وكالة ناس

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المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: الكاظمي أوصى بدعم البطاقة التموينية مع قدوم شهر رمضان

ناظم: هناك تدابير في وزارة التجارة باستيفاء الحصة التموينية الآن وفي بداية شهر رمضان

ناظم: الحكومة مقبلة على الانفتاح في سياستها على البلدان

ناظم: رئيس الوزراء يوصي بالشروع بتنفيذ الاتفاقية الصينية لأنها ستستغرق وقتاً طويلاً

ناظم: الحكومة ماضية في تأسيس مستقبل جديد للعراق يكون خلاله نقطة التقاء

ناظم: لدينا إصابات عديدة متصاعدة ولقاحات متزايدة ونحتاج لبث الوعي لأخذ اللقاحات

ناظم: ندعو إلى تشجيع المواطنين لأخذ اللقاح المضاد لكورونا

ناظم: العالم متجه إلى استعادة الحياة الطبيعية مع تصاعد أخذ اللقاحات

ناظم: مجلس الوزراء صوت على تمويل وزارة الصحة لشراء المزيد من اللقاحات

ناظم: الحكومة وجهت بتشكيل فريق عمل لتهيئة الاستعدادات لاستضافة خليجي 25

ناظم: استضافة خليجي 25 يعد حدثاً مهماً سيعين العراق على الانفتاح

ناظم: مجلس الوزراء قرر تطوير حقلي الزبير ومجنون لتصدير المزيد من النفط

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