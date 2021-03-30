الكاظمي يوصي بدعم البطاقة التموينية مع قدوم رمضان

2021/03/30 | 19:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد المتحدث بإسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أوصى بدعم البطاقة التموينية مع قدوم شهر رمضان.

وقال ناظم في مؤتمر صحفي، ان “هناك تدابير في وزارة التجارة باستيفاء الحصة التموينية الآن وفي بداية شهر رمضان“، مبينا ان “الحكومة مقبلة على الانفتاح في سياستها على البلدان“.

واضاف ناظم ،ان “رئيس الوزراء يوصي بالشروع بتنفيذ الاتفاقية الصينية لأنها ستستغرق وقتاً طويلاً“، لافتا الى ان “الحكومة ماضية في تأسيس مستقبل جديد للعراق يكون خلاله نقطة التقاء“.

وتابع ان “لدينا اصابات متصاعدة ولقاحات متزايدة ونحتاج لبث الوعي لأخذ اللقاحات”، داعيا إلى “تشجيع المواطنين لأخذ اللقاح المضاد لكورونا“.

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