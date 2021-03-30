2021/03/30 | 20:03 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 30 مارس 2021 | 07:57 مساءً

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المتحدث باسم الحكومة يتحدث عن المشرق الجديد مشروع تنموي اقتصادي

اكد المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم :" ان المشرق الجديد بين العراق ومصر والاردن يعد مشروعا تنمويا اقتصاديا يربط بين البلدان الثلاثة

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