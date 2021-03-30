المتحدث باسمه يعلن قرارات مجلس الوزراء العراقي بجلسة اليوم وأبرز ما ناقشه - عاجل

2021/03/30 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم ، اليوم الثلاثاء، قرارات مجلس الوزراء بجلسة اليوم وتطرق لأبرز ما ناقشه.

وقال ناظم بمؤتمر صحفي عقده في بغداد وتابعته (بغداد اليوم) إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوصى بدعم البطاقة التموينية مع قدوم شهر رمضان وهنالك تدابير في وزارة التجارة باستيفاء الحصة التموينية الآن وفي بداية شهر رمضان".

وأضاف إن "رئيس الوزراء أوصى كذلك بالشروع في تنفيذ الاتفاقية مع الصين لأنها ستسغرق وقتاً طويلاً".وبين إن "مجلس الوزراء صوت خلال الجلسة على تمويل وزارة الصحة لشراء المزيد من اللقاحات" مؤكداً إن "عدد الإصابات بكورونا يتصاعد ولدينا كميات من اللقاحات تصل للعراق ونحتاج لبث الوعي في أخذ اللقاحات وندعو إلى تشجيع المواطنين لأخذ اللقاح المضاد لكورونا".

ولفت إلى أن "العالم متجه إلى استعادة الحياة الطبيعية مع تصاعد عمليات التطعيم بلقاح كورونا".

وأكد إن "الحكومة وجهت بتشكيل فريق عمل لتهيئة الاستعدادات لاستضافة خليجي 25" لافتاً إلى أن "استضافة خليجي 25 حدث مهم سيعين العراق في عملية الانفتاح والحكومة مقبلة على الانفتاح في سياستها على البلدان".

وأشار إلى أن "قمة بغداد المرتقبة بين رئيس الوزراء وأخويه ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مهمة للغاية وما سيناقش فيها هو مشروع المشرق الجديد بين العراق ومصر والأردن وهو مشروع تنموي اقتصادي يربط البلدان الثلاثة".

وأكد إن "الحكومة ماضية في تأسيس مستقبل جديد للعراق يكون خلاله نقطة التقاء".

وأشار إلى أن "جلسة اليوم شهدت أيضاً إصدار قرار بتطوير حقلي الزبير ومجنون لتصدير المزيد من النفط" لافتا إلى أن "الكاظمي وجه خلال الجلسة كذلك بالموافقة على طلبات الفنان محمد حسين عبد الرحيم".

وسبق لعبد الرحيم الذي يحمل الجنسية الفلسطينية والمقيم في العراق منذ عقود أن طالب بمنحه الجنسية العراقية من على فراش المرض خلال زيارته من قبل ممثل رئيس الوزراء.

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